آرسنال يلدغ بايرن ميونخ قبل النهاية في كأس الأبطال الودية (فيديو)

سجل ايدي نكتياه هدفًا قبل النهاية لصالح آرسنال ليتغلب على بايرن ميونيخ 2-1 في المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم، في ديجنتي هيلث سبورتس بارك في كارسون بولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء.

وعقب شوط أول لم يشهد تسجيل أي أهداف، انتزع آرسنال التقدم في الدقيقة 49 بعد أن سجل لويس بوزنانسكي الظهير الأيسر لبايرن بالخطأ في مرماه.

وعاد بطل ألمانيا لأجواء المباراة واستطاع إحراز هدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي إثر تمريرة عرضية من سيرج جنابري.

وسنحت لكلا الفريقين الفرصة للسيطرة قبل النهاية لكن تايرس جون-جولس استحوذ على الكرة وأرسل تمريرة رائعة إلى نكتياه ليسجل هدف الفوز قبل دقيقتين على النهاية.

وتضم كأس الأبطال الدولية الودية 12 فريقًا تخوض مباريات ودية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.