كلوب يحدد موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول ويؤجل قراره بشأن ماني

اعترف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بطل أوروبا بأنه سيكون من الصعب على مهاجمه السنغالي ساديو ماني اللحاق بزملائه خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد لانشغاله بخوض نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال يوم الجمعة في القاهرة.

وسيقود ماني منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة بينما بدأ زملاؤه في ليفربول بالفعل الاستعداد للموسم الجديد بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يحصل ماني على فرصة للراحة قبل الانضمام للفريق لكن غير متاح أمامه سوى 16 يومًا قبل خوض الفريق مباراة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي في افتتاح الموسم في الرابع من أغسطس / آب المقبل.

واعترف كلوب بأن المباراة تأتي في وقت مبكر جدًا بالنسبة لماني حيث يتطلع إلى اتخاذ قرار بشأن موعد استعداده للمشاركة مع الفريق الأول مع اقتراب المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز أمام نورويتش سيتي في التاسع من الشهر المقبل.

وقال كلوب لموقع ليفربول على الإنترنت ”مع ساديو يتعين علينا أولًا أن نتواصل معه بعد المباراة النهائية لنرى ما هي خططه. سيكون من الصعب انضمامه قبل 16 يومًا من مواجهة سيتي. سيتعين علينا اتخاذ قرار، لكننا لم نتخذه بعد“.

صلاح وفرمينيو وأليسون بيكر

وأكد كلوب أيضًا أن محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر سينضمون إلى الفريق في معسكره الخارجي في مدينة إيفيان الفرنسية في وقت لاحق من هذا الشهر.

إذ تم منح الثلاثي إجازة إضافية بعد مشاركتهم في بطولات دولية كبرى مع منتخبات بلادهم حيث ودع صلاح كأس الأمم الافريقية من دور الستة عشر بينما اقتنص فيرمينو وأليسون بيكر لقب كوبا أمريكا مع البرازيل.

وغاب الثلاثي السابق عن جولة الفريق في الولايات المتحدة والتي تأتي ضمن الاستعداد للموسم الجديد قبل الانضمام إلى زملائهم في شرق فرنسا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأضاف كلوب ”سيحضر صلاح وفيرمينو وأليسون إلى إيفيان. يعني ذلك أن أمامنا ما يقرب من أسبوع قبل مواجهة سيتي و12 يومًا حتى مباراة نورويتش ثم 15 أو 16 يومًا حتى مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبية“.

وتابع المدير الفني الألماني ”كنت أفضل عودتهم بعد أسبوع، لكن هذا لن يكون له أي معنى على الإطلاق! لذلك، سيحصلون على إجازة ثلاثة أسابيع وبعد ذلك سيكونون معنا هنا لاستكمال الاستعداد للموسم“.