أستون فيلا يواصل الإنفاق ويتعاقد مع المدافع إنغلز

واصل أستون فيلا، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تدعيم صفوفه وتعاقد مع المدافع بيورن إنغلز من ستاد رين الفرنسي دون إعلان قيمة الصفقة.

وذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع سبعة ملايين جنيه إسترليني (8.69 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 24 عامًا لينفق النادي بذلك حوالي 100 مليون جنيه إسترليني بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية.

وقال دين سميث مدرب فيلا لموقع النادي: ”بيورن لاعب أتابعه في آخر 18 شهرًا. نحن سعداء جدًا بأننا حصلنا على خدماته ونتطلع إلى العمل معه“.

وكان فيلا تعاقد أيضًا مع يزري كونسا وتيرون مينغز وأنور الغازي ومات تارجت وكورتني هاوس وخوتا وويسلي.

وسيحاول فيلا تجنب مصير فولهام، الذي أصبح أول فريق صاعد ينفق أكثر من 100 مليون جنيه على الصفقات الموسم الماضي، قبل أن يهبط سريعًا، عندما يخوض موسمه الأول في الدوري الممتاز منذ 2016.

وسيبدأ أستون فيلا مشواره في الموسم الجديد أمام توتنهام هوتسبير في العاشر من أغسطس آب.