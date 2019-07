أستون فيلا يواصل الإنفاق ويتعاقد مع المدافع إنغلز

واصل أستون فيلا، الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تدعيم صفوفه وتعاقد مع المدافع بيورن إنغلز من ستاد رين الفرنسي دون إعلان قيمة الصفقة.

وذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع سبعة ملايين جنيه إسترليني (8.69 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 24 عامًا لينفق النادي بذلك حوالي 100 مليون جنيه إسترليني بعد صعوده من دوري الدرجة الثانية.

وقال دين سميث مدرب فيلا لموقع النادي: ”بيورن لاعب أتابعه في آخر 18 شهرًا. نحن سعداء جدًا بأننا حصلنا على خدماته ونتطلع إلى العمل معه“.

We are delighted to confirm the signing of @BjornEngels from Stade Reims. ✍️

Full details ???? https://t.co/CQw4IbEncC#WelcomeEngels #AVFC pic.twitter.com/hXDlh3i86S

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 16, 2019