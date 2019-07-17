سولشاير: بول بوغبا في قلب خطط إعادة بناء مانشستر يونايتد

يتطلع أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لإعادة بناء الفريق حول بول بوغبا رغم تكهنات وسائل الإعلام برحيل لاعب الوسط الفرنسي الفائز بكأس العالم عن أولد ترافورد.

وأبلغ مدير أعمال بوغبا صحيفة ”التايمز“ أن بوغبا البالغ عمره 26 عامًا يرغب في الرحيل عن النادي وقال اللاعب أثناء وجوده في طوكيو الشهر الماضي، إنه يبحث عن تحد جديد وسط تقارير إعلامية ربطت بينه وبين الانتقال إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

وقال سولشاير للصحفيين في بيرث: ”بول لاعب مذهل وإنسان رائع وكان محترفًا دائمًا.

”قلت (من قبل) ‭’‬لو كان في فريقك فيمكن بناء التشكيلة حوله‭’‬.. لم أغير هذا الحديث وسأقوله مرة أخرى الآن“.

وقدم بوغبا، الذي انضم ليونايتد قادمًا من يوفنتوس عام 2016 في صفقة قياسية في ذلك الوقت بلغت 89.3 مليون جنيه إسترليني (110.83 مليون دولار)، أداءً متباينًا في فترته الثانية مع الفريق رغم تسجيله 31 هدفًا في 142 مباراة.

وأضاف سولشاير: ”نعلم الانتقادات التي وُجهت إلى بول كانت من قبل مجموعة قليلة لكنه يتمتع بحب أكبر.

”المجموعة التي ترغب في الرحيل (عن النادي) الآن لم يكونوا هنا عندما كان ناجحًا. أتمنى أن يكونوا جزءًا من هذا. أريد أن أكون جزءًا من هذا“.

ويفتتح يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، مشواره في الدوري الإنجليزي باستضافة تشيلسي في أولد ترافورد يوم الـ11 من أغسطس/ آب.