نجم ريال مدريد يقترب من آرسنال.. والملكي يضع شرطًا لضمان عودته

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن داني سيبايوس، لاعب وسط نادي ريال مدريد، يقترب بشدة من الرحيل إلى أرسنال الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن انتقال سيبايوس إلى آرسنال أصبح مسألة وقت فقط، بعد أن اتفق الناديان على جميع الشروط الخاصة بالصفقة.

وأكدت ”آس“ المقربة من إدارة ريال مدريد، أن الاتفاق يتضمن انتقال سيبايوس إلى الغانرز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وضع شرط في العقد يتضمن حق النادي الملكي في شراء اللاعب مرة أخرى بمقابل مادي يتفق عليه الناديان.

ويرغب الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال في الحصول على خدمات سيبايوس، 22 عامًا، لتعزيز خط وسط الغانرز في الموسم المقبل.

ولا يقف آرسنال وحيدًا في سباق ضم سيبايوس، إذ ينافس على الصفقة كل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي وميلان الإيطالي، إلا أن المدفعجية يبدو أنهم الأقرب في حسم الصفقة.

ويمتد عقد سيبايوس برفقة ريال مدريد حتى منتصف عام 2023، وتبلغ قيمته السوقية الآن ما يقرب من 30 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ولعب سيبايوس 34 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي، وأحرز 3 أهداف وصنع اثنين.