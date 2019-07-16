دي خيا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد مقابل مبلغ ضخم

وافق الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد على توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي لمدة خمس سنوات مقابل 91 مليون جنيه إسترليني عقب عودة الفريق من جولته الخارجية قبل بداية الموسم الجديد.

ويتفاوض العملاق الإنجليزي مع حارس مرمى إسبانيا الدولي منذ بداية العام الحالي، وقد حدث تقدم كبير في المفاوضات بعدما رفع النادي عرضه البالغ 300 ألف استرليني في الأسبوع إلى 350 ألفًا، في محاولة للحفاظ على الحارس المتألق.

وكشفت صحيفة ”صن“ البريطانية الشهر الماضي عن جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات بعد رفض دي خيا البالغ عمره 28 عامًا التوقيع على عقد جديد.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن العقد الجديد سيكون لمدة أربعة أعوام مبدئيًا، مع وجود خيار لتجديد لعام إضافي، حيث ينتهي العقد الحالي للحارس بنهاية الموسم الجديد.

ولم يتلق الحارس الإسباني أي عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أنه كان على وشك الانتقال لريال مدريد قبل أربعة أعوام، لكن الصفقة فشلت في اليوم الأخير لفترة الانتقالات، حيث وصلت أوراق اللاعب متأخرة بعد إغلاق باب الانتقالات في إسبانيا.

وفاز دي خيا بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2012-2013 في آخر مواسم السير أليكس فيرغسون، ورغم تراجع أدائه منذ نهائيات كأس العالم العام الماضي في روسيا، إلا أن النادي كان حريصًا على تجديد عقده لأنه لا يزال ضمن خطط المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير.