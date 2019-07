تغيير جديد في نقاط ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

أدخلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز نتائج المواجهات المباشرة ضمن نقاط حسم تعادل فريقين بالنقاط في نهاية الدوري الإنجليزي لموسم 2019/2020.

ولن يتم اللجوء للقاعدة الجديدة كخيار أول، حيث يظل فارق الأهداف والأهداف المسجلة هما الخياران الأول والثاني، قبل اللجوء لقاعدة المواجهات المباشرة ثم الأهداف المسجلة خارج الملعب، وفي الأخير إجراء مباراة فاصلة.

ويبقى اللجوء لهذا الخيار ضئيلًا لأنه يُرجَع إليه فقط في حسم المراكز المؤدية للنزول أو التأهل لمسابقة أوروبية.

كما تقرر إعطاء عطلة للأندية من أسبوعين قبل دور خروج المغلوب من المسابقات الأوروبية في فبراير، وتشهد المسابقة كرة جديدة في الموسم الجديد من شركة ”نايكي“.

ويبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس المقبل، حيث يسعى مانشستر سيتي للدفاع عن لقبه وسط منافسة قوية من ليفربول وتوتنهام وتشيلسي.

Head-to-head results to be used to separate teams

The new #PL rule: https://t.co/E2InH2KArO pic.twitter.com/LpzJxJBpCs

— Premier League (@premierleague) July 15, 2019