رسميًا.. تشيلسي يجدد عقد ماسون مونت (فيديو)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًا، الإثنين، تجديد عقد لاعبه ماسون مونت، لمدة 5 سنوات.

وأوضح تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن ماسون مونن أقنع مديري البلوز، بعد أدائه المقنع تحت قيادة فرانك لامبارد، في ديربي كاونتي، حيث لعب له الموسم الماضي معارًا.

وأشار بيان البلوز إلى أن مونت، البالغ من العمر 20 عامًا، وقع عقدًا لمدة 5 سنوات ينتهي العام 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وسينضم لبعثة الفريق التي ستتجه لليابان؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي في 44 مباراة، الموسم الماضي، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 6.

يشار إلى أن تشيلسي سيعتمد على كريستيان بوليسيتش كلاعب جديد، في حين تعاقد مع ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد، بعد أن لعب للبلوز الموسم الماضي بنظام الإعارة.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 11 أغسطس، بمواجهة مانشستر يونايتد، على أن يلاقي ليفربول في السوبر الأوروبي يوم 14 أغسطس.