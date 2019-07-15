نادي ليفربول يعلق على حقيقة عرض ريال مدريد لضم ساديو ماني

يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون حديث الصباح والمساء في الفترة المقبلة من سوق انتقالات الميركاتو الصيفي، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي، على هامش مشاركة ”أسود التيرانغا“ في بطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية ليواجه الجزائر، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.

وقال ساي سيك، رئيس الاتحاد السنغالي، إن نادي ريال مدريد قدم عرضًا رسميًا لضم ماني في الموسم المقبل، مطالبًا نجمه بالتفكير في العرض، لأن حياة لاعب كرة القدم قصيرة للغاية، وربما لا تأتي فرصة الرحيل إلى ”أفضل نادٍ في العالم“ مرتين، بحسب قوله.

ولم يلتزم ليفربول الصمت تجاه تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي، وكشف موقع ”ليفربول إيكو“ المقرب للغاية من إدارة الريدز حقيقة عرض ريال مدريد لضم ماني.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الاثنين، إنه لا صحة على الإطلاق لوجود عرض من ريال مدريد للتعاقد مع ساديو ماني.

ونقل عن مصادر مطلعة في إدارة الريدز قولهم إن ليفربول لم يصل إليه أي عروض رسمية، سواء من ريال مدريد أو أي نادٍ آخر، بخصوص التعاقد مع ماني، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بالمشاركة مع زميله محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ، لاعب آرسنال.