نادي ليفربول يهزم برادفورد سيتي استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

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ليفربول يلعب مع بروسيا دورتموند ثم إشبيلية ثم سبورتينغ لشبونة ثم نابولي ثم ليون، قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي يوم 3 أغسطس، علمًا أنه يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي.