نادي ليفربول يهزم برادفورد سيتي استعدادًا للموسم الجديد (فيديو)

افتتح نادي ليفربول الإنجليزي سلسلة مبارياته الودية بالفوز 3/1 على مواطنه برادفورد سيتي، على ملعب فالي باراد، الأحد.
وسجل جيمس ميلنر الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعاد ميلنر وسجل الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 15، من ركلة جزاء. سددها على يسار حارس برادفورد سيتي.
وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا 3/0، بعدما سجل ريان بريوستر في الدقيقة 41.
وسجل إيوني ديولي الهدف الوحيد لبرادفورد سيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.
ويلعب ليفربول مع بروسيا دورتموند، ثم إشبيلية، ثم سبورتينغ لشبونة، ثم نابولي، ثم ليون، قبل أن يلاقي مانشستر سيتي في درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي يوم 3 أغسطس، علمًا أنه يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 9 أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي.
le premier but de Milner 1-0 contre Bradford:pic.twitter.com/zb3Bj9C0oE
— Liverpool FC???????? (@LFCFRA) July 14, 2019
2-0 Milner sur Penaltypic.twitter.com/WEsuRkVDqZ
— Liverpool FC???????? (@LFCFRA) July 14, 2019
Friendly match: ( Bradford 0 × 3 Liverpool ) – Liverpool third goal scored by Brewster .. #LFCPreSeason #LFC #YNWA pic.twitter.com/0O9rGEDO0P
— LFC MEDIA (@LFCMEDIA1) July 14, 2019