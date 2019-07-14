هل تلقى ساديو ماني نجم نادي ليفربول عرضًا رسميًا من ريال مدريد؟.. رئيس الاتحاد السنغالي يجيب

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني لا يعرف الحدود في سوق الانتقالات الجارية، التي أنفق فيها حتى الآن 303 ملايين يورو، إلا أنه يرغب في مواصلة الصفقات، لتكوين الجيل الجديد من ”الغلاكتيكوس“.

وكشف ساي سيك، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، مفاجأة حول نجم ”أسود التيرانغا“ ساديو ماني، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، وأكد أن اللاعب يملك عرضًا رسميًا من نادي ريال مدريد.

وأشار سيك، في تصريحات لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، إلى أن إدارة ريال مدريد تقدمت بعرض رسمي إلى ليفربول لضم ماني في الموسم المقبل، مطالبًا اللاعب السنغالي الدولي بدراسة العرض جيدًا، لأن حياة لاعب كرة القدم ”قصيرة جدًا“، بحسب تعبيره.

وأضاف: ”إذا كان هناك عرض من ريال مدريد، فيجب على ماني التفكير فيه ودراسته جيدًا. حياة لاعب كرة القدم قصيرة للغاية، وفي بعض الأحيان لا تكون هناك الكثير من الخيارات. هناك عرض رسمي بالفعل، والفرنسي زين الدين زيدان يريده في ريال مدريد، لم لا؟“.

وتابع سيك: ”كان ماني يلعب في ساوثهامبتون، وعندما أتيحت له الفرصة رحل إلى ليفربول وتألق رفقة الريدز ووضع بصمته في الدوري الإنجليزي، وتوج بدوري أبطال أوروبا. أعتقد أنه سيبلي بلاء حسنًا في أي تحدٍ جديد يواجهه. هو الآن متوج بدوري أبطال أوروبا، ولديه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد، ورغم أنني من مشجعي برشلونة، فإن الريال هو الأفضل في العالم“.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الأسبوع الماضي عن وجود احتمال لإبرام صفقة تبادلية بين ريال مدريد وليفربول، تتضمن انتقال ماني إلى الريال، وماركو أسينسيو إلى الريدز.

ويواجه المنتخب السنغالي نظيره التونسي مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.