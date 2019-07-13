سولشاير يفجّر مفاجأة بشأن قائد مانشستر يونايتد الموسم المقبل

فجّر النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مفاجأة مدوية حول قائد ألمانيو الموسم المقبل.

وقال سولشاير، بعد المباراة الودية التي أقيمت، اليوم، بين مانشستر يونايتد وبيرث غلوري، على هامش معسكر الفريق الإنجليزي في إستراليا:“نعم، بول بوغبا من بين المرشحين لشارة قيادة ألمانيو الموسم الجديد، ولدينا بعض الخيارات، وبالطبع فإن بوغبا على رأس تلك الخيارات، وسنحسم الموقف قبل انطلاق الموسم“.

وشارك بوغبا في المباراة الودية، وصنع الهدف الأول لمانشستر يونايتد، لزميله المهاجم ماركوس راشفورد.

وبعد المباراة، سأل الصحفيون بوغبا عن وجهته المستقبلية، وكان ردُّ اللاعب الفرنسي الدولي مختصرًا:“من يريد أن يتكلم؟، لا يوجد أي داعٍ للحديث الآن“.

ولا يزال موقف بوغبا غامضًا للغاية، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن أولد ترافورد، حيث ينتظره ناديه القديم يوفنتوس الإيطالي، وكذلك ريال مدريد الإسباني، حيث يعتبر رغبة أساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان في النادي الملكي.

وكانت صحيفة ”صن“ قد أكدت أن مانشستر يونايتد يطلب حاليًا 180 مليون جنيه إسترليني لبيع بوغبا، بعد أن كان سعره في السابق يتراوح بين 150 إلى 160 مليون إسترليني.

وأكدت أن قرار إدارة ألمانيو برفع سعر بوغبا يأتي ردًا على محاولات مدير أعماله مينو رايولا للضغط عليها من أجل بيع اللاعب الفرنسي الدولي، حيث أكد رايولا خلال تصريحات سابقة أن بوغبا لا يريد البقاء في ”أولد ترافورد“، وأن مسؤولي النادي الإنجليزي يعلمون جيدًا رغبته في الرحيل.