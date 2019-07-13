بايرن ميونخ يجهز مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع هذا الثنائي

كشفت تقارير صحفية عن نية بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب موقع ”توتو ميركاتو“ الإيطالي، فإن بايرن ميونخ يتجه لتقديم عرض للتعاقد مع الثنائي نيكولاس بيبي، جناح ليل الفرنسي، وليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف الموقع أن الصفقتين ستكلفان بايرن ميونخ 165 مليون يورو.

ويريد بايرن ميونخ تعويض رحيل الثنائي الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تكلفة التعاقد مع ساني ستكلف خزينة النادي البافاري نحو 90 مليون يورو، مقابل 75 مليون يورو لضم بيبي الذي يرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وانضم ساني إلى مانشستر سيتي العام 2016 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الفريق في 133 مباراة، سجل فيها 39 هدفًا وصنع 45، ويتبقى عامان على نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وتعاقد بايرن ميونخ مع لوكاس هيرنانديز وبينيامين بافارد، مقابل 80 و35 مليون يورو على الترتيب، في حين ضم المهاجم الشاب يان فيات آرب، مقابل 5 ملايين يورو فقط.