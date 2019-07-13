تقرير: آرسنال ينقض على نجم منتخب البرازيل في كوبا أمريكا

قالت تقارير صحفية إن نادي آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع الجناح الطائر إيفرتون سواريس، لاعب نادي جريميو البرازيلي.

وأشار موقع ”paininthearsenal“، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، يرى أن إيفرتون سيكون بمثابة الصفقة المثالية لفريقه في الموسم المقبل، خاصة في ظل التكلفة المادية الباهظة التي تعوق انتقال الإيفواري الدولي وليفريد زاها إلى صفوف الغانرز.

ويطلب نادي كريستال بالاس الإنجليزي، الذي يلعب زاها في صفوفه، 80 مليون جنيه إسترليني لبيع مهاجم الأفيال، وهو المبلغ الذي يرفض مسؤولو آرسنال دفعه للحصول على خدمات اللاعب.

وأكد الموقع المتخصص في أخبار الغانرز، أن إيفرتون سيكون بمثابة الحل السحري لأوناي إيمري، في آرسنال، حيث يفتقد الفريق وجود جناح صريح قادر على اختراق دفاعات المنافسين، وهو ما يتميز به إيفرتون.

واستغل إيفرتون غياب نيمار دا سيلفا، نجم البرازيل عن كوبا أمريكا بداعي الإصابة، وتألق رفقة السليساو، الذي تُوّج بالبطولة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ليكون هدافًا للمسابقة مناصفة مع باولو غيريرو مهاجم منتخب بيرو، وصيف البطولة.

وأكد الموقع أن نادي جريميو يطلب 36 مليون جنيه إسترليني لبيع إيفرتون، خاصة بعد تألقه في كوبا أمريكا، ووجود العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تطلب التعاقد معه، وعلى رأسها بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي، وقطبي مانشستر في إنجلترا.