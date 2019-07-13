مانشستر يونايتد يعقّد صفقة بول بوغبا

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد دخل في حرب مع مينو ريولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوغبا، الذي يرغب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف، ورفَع قيمة اللاعب إلى 180 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة، فإن مانشستر يونايتد كان يطالب بمبلغ ما بين 150 و160 مليون جنيه إسترليني لترك بوغبا يرحل، لكن العروض التي توصل لها دفعته لزيادة المبلغ إلى 180 مليون جنيه إسترليني، وطلب من وكيل أعماله جلب عرض بالمبلغ لتركه يرحل.

ولا يرغب مانشستر يونايتد في بيع نجمه الفرنسي الذي دفع 89 مليون جنيه إسترليني لشرائه من يوفنتوس العام 2016، ويشعر بالغضب من تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا الذي لا يكف عن ترديد نفس الكلام حول رغبة موكله بالرحيل هذا الصيف.

ولم يتجاوز عرض ريال مدريد، المهتم الأكبر بالتعاقد مع بول بوغبا، مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني، بينما عبر اللاعب علانية عن رغبته في خوض تحدٍ جديد.

ويهدف مانشستر يونايتد من رفع قيمة بول بوغبا لجعله مستحيلًا أمام الفرق الراغبة في ضمه، وهو ما يدفعه للبقاء في الفريق لموسم إضافي.