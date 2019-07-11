آرسنال يعلن تمرد أحد نجومه

قال آرسنال اليوم الخميس، إن قائده الفرنسي لوران كوسيلني‭‭ ‬‬رفض السفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة في إطار الجولة التي يقوم بها الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل بداية الموسم الجديد.

وانتهى عقد قلب الدفاع الفرنسي البالغ من العمر 33 عامًا مع آرسنال، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ناديي بوردو وأولمبيك ليون الفرنسيين أظهرا اهتمامًا بضم كوسيلني.

وقال آرسنال في بيان: ”رفض لوران كوسيلني السفر إلى الولايات المتحدة في إطار الجولة التي تسبق الموسم الجديد.

”نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب تصرفات لوران التي تتعارض مع تعليماتنا الواضحة. نأمل حل هذه المسألة ولن ندلي بأي تصريحات إضافية في الوقت الراهن“.

وشارك كوسيلني، الذي انضم إلى آرسنال من لوريان الفرنسي في 2010، في أكثر من 350 مباراة مع ناديه اللندني.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال، الإثنين المقبل، ضد كولورادو رابيدز، الذي يملكه أيضًا الملياردير الأمريكي ستان كرونكي صاحب حصة الأغلبية في أسهم آرسنال، قبل مواجهة بايرن ميونخ وفيورنتينا وريال مدريد في كأس الأبطال الدولية الودية.