قمة مانشستر تفتتح موسم الدوري الإنجليزي للسيدات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سيلتقيان في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات الجديد على إستاد الاتحاد في السابع من سبتمبر أيلول.

ويلتقي تشيلسي مع توتنهام هوتسبير في اليوم التالي على إستاد ستامفورد بريدج، بينما يستضيف آرسنال حامل اللقب منافسه اللندني وست هام يونايتد على إستاد ميدو بارك.

وقالت إيما هيز، مديرة تشيلسي، لموقع النادي على الإنترنت: ”أنا متحمسة حقًا من أجل الجماهير، واللاعبات وكل من له علاقة بالنادي بعد حصولنا على فرصة اللعب في معقل نادي تشيلسي لكرة القدم“.

ويخوض توتنهام، الذي ترقى بجانب يونايتد إلى الدوري الموسع الجديد الذي يضم 12 فريقًا، أول مباراة على أرضه أمام ليفربول على إستاد هايف في 15 سبتمبر أيلول، ويستضيف آرسنال في قمة شمال لندن بملعبه الجديد الذي تبلغ سعته 62 ألف مشجع يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني.

ويهدف قرار سيتي بخوض مبارياته على الإستاد الرئيسي للنادي إلى استغلال الدفعة الناجمة عن كأس العالم للسيدات، التي احتلت فيها إنجلترا المركز الرابع.

وشاهد حوالي 12 مليون شخص خسارة إنجلترا 2-1 أمام الولايات المتحدة البطلة في الدور قبل النهائي.