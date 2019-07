سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: الإعلام لديه ”أجندة“ ضد بوغبا

قلل أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوغبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها ”أجندة“ ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم.

وأبلغ وكيل أعمال بوغبا صحيفة ”تايمز“ مؤخرًا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان ”من أجل تحد جديد في مكان آخر“.

وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوغبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادًا للموسم الجديد حيث يواجه ”بيرث غلوري“، يوم السبت، وديًا.

ويتبقى عامان في عقد بوغبا مع وجود بند يسمح بتمديده لعام ثالث، ووجه سولشاير انتقادات إلى وسائل الإعلام بسبب إطلاق العنان لأحاديث الانتقالات.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحفيين في بيرث، اليوم الأربعاء: ”وكلاء اللاعبين يتحدثون طيلة الوقت. مثلما قلت، لا توجد لدينا أية عروض من أي ناد.

”هذا كل ما أستطيع قوله بشأن هذا الأمر“.

وأضاف: ”هناك أجندة ضد بول، إنه شخص بارز، ولاعب محترف رائع ولم تكن هناك أية مشاكل على الإطلاق ويمتلك قلبًا من ذهب“.

واختير بوغبا، الذي انتقل ليونايتد في أغسطس آب 2016 قادمًا من يوفنتوس في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه إسترليني (112.43 مليون دولار)، ضمن فريق العام بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وسجل 31 هدفًا في 142 مباراة بجميع المسابقات.

لكنه أثار إحباط المشجعين باهتزاز مستواه وسلسلة من العروض الضعيفة الموسم الماضي توجت باشتباكات مع الجماهير الغاضبة خلال الهزيمة أمام كارديف سيتي الهابط في الجولة الأخيرة للموسم.

