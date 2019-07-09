صحيفة ترصد 3 أسباب وراء رفض مانشستر يونايتد التفريط في بول بوغبا

رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أسباب عدم رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي بيع لاعبه الفرنسي بول بوغبا، الذي تم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وقالت الصحيفة، يوم الثلاثاء، إن اليونايتد لا يريد بيع بوغبا لثلاثة أسباب، أولها أن النادي يعلم أنه حال رحيل بطل العالم فلن يجد لاعبًا بمستواه نفسه سيرضى بالمشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وأضافت: ”السبب الثاني هو أن مانشستر يونايتد لا يعاني من مشاكل مالية، وأخيرًا هو عدم رغبة النادي في التخلص من أهم لاعب في الفريق، وبالتالي تبدو الصفقة أكثر تعقيدًا من صفقة نيمار المرتبط بالعودة لبرشلونة“.

وأشارت إلى أن يونايتد إذا اضطر لبيع بوغبا حال ضغط اللاعب من أجل الرحيل، فسيتعين على النادي التوقيع مع لاعب بديل قبل الجلوس مع ريال مدريد للتفاوض، ولن يقل سعر الصفقة عن 180 مليون يورو.

ويتواجد بوغبا حاليًا مع مانشستر يونايتد في المعسكر الآسيوي استعدادًا للموسم الجديد، في الوقت الذي أكد فيه مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب، قبل يومين أن نجم منتخب فرنسا يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد.

وخاض صاحب الـ26 عامًا فترتين احترافيتين في صفوف مانشستر يونايتد، وجاءت الثانية في 2016 عندما انتقل لأولد ترافورد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون دولار.

يذكر أن بوغبا سجل 24 هدفًا مع مانشستر يونايتد، وفاز مع الفريق بلقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين، لكنه لم ينجح في كسب ثقة الجماهير بسبب تذبذب مستواه في بعض الأحيان.