هل ينجح سولشاير في قلب الطاولة على ريال مدريد ويوفنتوس؟

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى حالياً لإجهاض مخطط نادي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوغبا، نجم وسط المانيو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن سولشاير يعتقد أنه يستطيع إقناع بوغبا بالبقاء في مانشستر يونايتد، والتخلي عن رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وسبق أن أعلن بوغبا أنه يريد خوض تحد جديد خارج إنجلترا، بعد 3 مواسم قضاها رفقة مانشستر يونايتد، عقب انتقاله إلى ”أولد ترافورد“ من يوفنتوس.

وأكد مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، أن جميع مسؤولي مانشستر يونايتد يعلمون أن بوغبا لا يريد البقاء رفقة الفريق في الموسم المقبل.

وتابعت ”آس“: ”لا يريد مسؤولو مانشستر يونايتد التفاوض حول بوغبا حتى الآن، انتظارًا لما ستسفرعنه محاولات سولشاير مع اللاعب“.

ومضت تقول: ”يرى سولشاير أنه يستطيع تحويل دفّة بوغبا نحو البقاء في مانشستر يونايتد، حيث قام بتدريبه عندما كان عمره 18 عامًا، وفي نفس الوقت فإن الجهاز الفني للنادي الإنجليزي لا يريد التفريط في بوغبا على الإطلاق، كونه أحد العناصر الرئيسة في بناء المشروع الجديد للمانيو، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الشباب، الذين يحتاجون لوجود عناصر الخبرة إلى جوارهم“.

ويعتبر الفرنسي زين الدين زيدان صفقة بوغبا عنصرًا مهمًا للغاية في خططه المستقبلية رفقة ريال مدريد، رغم أن النادي أنفق 303 ملايين يورو على الصفقات الجديدة، إلا أن زيزو يأمل أن يكون بوغبا ”مسك الختام“ للميركاتو الصيفي الجاري بالنسبة للميرينغي.