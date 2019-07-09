فيديو يثير الجدل حول خلاف بين بوغبا ولينغارد نجمي مانشستر يونايتد

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نشر فريق مانشستر يونايتد فيديو لجولة للاعبيه بعد الوصول لأستراليا لبدء الاستعداد للموسم الجديد، لكن جماهير الفريق تحدثت عن وجود خلاف بين الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي جيسي لينغارد. وظهر في الفيديو توجيه لينغارد كلمات لبوغبا الذي نظر نحوه بشكل سيئ، لكن المدافع السويدي فيكتور لينديلوف تدخل لإنهاء المشكل عبر احتواء النجم الفرنسي. وانهالت التعليقات حول…