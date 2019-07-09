فيديو يثير الجدل حول خلاف بين بوغبا ولينغارد نجمي مانشستر يونايتد

نشر فريق مانشستر يونايتد فيديو لجولة للاعبيه بعد الوصول لأستراليا لبدء الاستعداد للموسم الجديد، لكن جماهير الفريق تحدثت عن وجود خلاف بين الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي جيسي لينغارد.
وظهر في الفيديو توجيه لينغارد كلمات لبوغبا الذي نظر نحوه بشكل سيئ، لكن المدافع السويدي فيكتور لينديلوف تدخل لإنهاء المشكل عبر احتواء النجم الفرنسي.
وانهالت التعليقات حول الفيديو لتؤكد وجود خلاف بين اللاعبين وتدخل المدافع السويدي.
وظهر أغلب لاعبي مانشستر يونايتد يستمتعون بالجولة بعد رحلة طائرة متعبة استمرت 16 ساعة.
ولازال مستقبل الدولي الفرنسي غامضًا مع مانشستر يونايتد في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته ورغبة وكيل أعماله في إعادته ليوفنتوس ، كما أن إدارة الفريق الإنجليزي تبحث عن بديل لبوغبا وركزت اهتمامها حول الدنماركي كريستيان إريكس لاعب توتنهام.
????| فيديو يوضح وجود مشادة كلامية بين بول بوغبا وجيسي لينغارد . pic.twitter.com/OSrindgwOb
— شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET) July 8, 2019