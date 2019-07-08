تقرير: دي خيا على بعد خطوة من التجديد لمانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الإثنين، أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا، على بعد خطوة واحدة من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد لـ 5 سنوات جديدة.

وأضافت الصحيفة أن الحارس الدولي الإسباني سيحصل على 20 مليون يورو سنويًا، ليصبح ثاني أكثر لاعب يحصل على راتب في مانشستر يونايتد، بعد التشيلي أليكسيس سانشيز.

وينتهي عقد دي خيا، البالغ من العمر 28 عامًا، مع مانشستر يونايتد، في يونيو 2020.

وانضم دي خيا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد، مقابل 25 مليون يورو، وقد شارك مع الفريق الإنجليزي في 362 مباراة في جميع المسابقات، استقبل فيها 337 هدفًا، وحافظ على نظافة مرماه في 128 مباراة.