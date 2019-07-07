ريال مدريد يقدم عرضًا جديد لمانشستر يونايتد للتعاقد مع بول بوغبا

كشفت تقارير صحفية فرنسية، الأحد، أن ريال مدريد الإسباني قدّم عرضًا جديدًا لمانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.

وبحسب صحيفة ”ليكيب“ فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ 150 مليون يورو، لإقناع مانشستر يونايتد بالموافقة على انتقال بوغبا إلى الفريق الملكي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مانشستر يونايتد مازال مترددًا بشأن مستقبل بوغبا، الذي أعلن صراحة قبل أيام رغبته في الرحيل عن الفريق حيث قال: ”أعتقد أن الفرصة حانت للبحث عن تحدٍ جديدٍ“، في حين قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، إن بوغبا أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بشكل رسمي أنه يريد الرحيل عن الفريق.

ووفقًا لـ“ليكيب“ فإن عرض ريال مدريد يشمل الويلزي غاريث بيل، الذي لا يريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الاعتماد عليه.

وسبق لريال مدريد أن تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو، إضافة إلى غاريث بيل، لكن مانشستر يونايتد رفض عرض الفريق الملكي لضم بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا.

وغادر بول بوغبا مانشستر يونايتد مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون جنيه إسترليني العام 2016، لكن تردد منذ الصيف الماضي أن اللاعب غير سعيد في مانشستر يونايتد.

وسجل بوغبا مع مانشستر يونايتد 34 هدفًا، وصنع 43 في 142 مباراة، ويمتد عقده مع الفريق حتى منتصف العام 2021.