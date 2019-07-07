واين روني ينصح جادون سانشو بتجاهل مانشستر يونايتد

نصح المهاجم النجم الإنجليزي واين روني، لاعب دي سي يونايتد الأمريكي، مواطنه جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني، بتجاهل مانشستر يونايتد.

ويرتبط سانشو، البالغ من العمر 18 عامًا، بالعودة إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر يونايتد، الذي يتردد أنه يسعى بقوة إلى التعاقد معه.

ونقلت شبكة ”سكاب سبورت ألمانيا“ عن وأين روني قوله:“يمكننا رؤية تطور جادون في آخر 12 شهرًا“.

وأضاف روني:“الآن يجب أن يسأل نفسه عمّا إذا كان سيحصل على فرصة اللعب بذات القدر الذي يحصل عليه في بروسيا دورتموند، حال عودته إلى الدوري الإنجليزي، أم سيجلس على مقاعد البدلاء؟“.

وواصل الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد“عدد الدقائق مهم للغاية بالنسبة للاعبين الشباب أمثال جادون سانشو، فكلما حصل على ذلك في بروسيا دورتموند، ينبغي عليه البقاء هناك“.

يشار إلى أن سانشو رحل عن مانشستر سيتي قبل عامين، إلى بروسيا دورتموند، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، وأصبح إحدى ركائز الفريق الأساسية لأسود فيستفاليا موسم 2018/2019، ما جعل غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، يستعيده لمنتخب الأسود الثلاثة.