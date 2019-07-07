غاريث بيل نجم ريال مدريد يتزوج حبيبة طفولته سرًا

تزوج النجم الويلزي ولاعب ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، حبيبة طفولته سرًا، في حفل صاخب.

وتجاهل اللاعب جد وجدة عروسه جون وإيفا ماكموري، اللذين ساعدا في تربية زوجته إيما ريس جونز، بعد غيابهما عن قائمة الضيوف البالغة 60 شخصًا لحضور حفل زفاف الزوجين في جزيرة تاجو ماجو الإسبانية، قبالة جزيرة إيبيزا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويأتي ذلك وسط مزاعم بأن اللاعب الدولي الويلزي يحاول إبعاد أقارب زوجته عن حياته، بعد موجة من الاضطرابات العائلية التي أجبرت الزوجين العام الماضي على تأجيل زواجهما، وسمع جدّا ريس جونز عن الزفاف فقط بعد 10 أيام من الحفل.

ومن جانبه، قال ماكموري، مصمم متقاعد: ”أنا مخدوع تمامًا، لا أستطيع تصديق ما فعلاه، كنا نعلم أن حفل الزفاف قريبًا وبطبيعة الحال كنا ننتظر دعوة“.

وأضاف: ”ساعدنا في تربية إيما – كنت مثل أب لها عندما كان والدها في السجن“.

وقام الجدان بتربية حفيدتهما بعد سجن والدها لمدة ست سنوات بتهمة الاحتيال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، قام بربط العقدة أمام حفنة من الأصدقاء المقربين، وكان الحفل خاصًا جدًا، وتم إخبار الضيوف بالموقع قبل 24 ساعة فقط، وكان عليهم تسليم هواتفهم المحمولة إلى حراس الأمن.

وكان الزوجان يخططان في الأصل لمناسبة فخمة مليئة بالنجوم في قلعة إيطالية خلابة، وكان يخطط أن تُحيي بيونسيه زفافهما.