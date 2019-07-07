مانشستر يونايتد يضم بول بوغبا في قائمة جولته الصيفية

كشف أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن أسماء اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، المسافرين إلى الجولة الصيفية والتي ستقام في أستراليا.

وشهدت القائمة ضم الفرنسي بول بوغبا، الذي تأخر في العودة لمعسكر مانشستر يونايتد، بعد الحصول على إذن من مدربه النرويجي لزيادة فترة إجازته الصيفية؛ نظرًا لمشاركته الدولية في بداية شهر يونيو الماضي مع فرنسا في تصفيات يورو 2020.

وكانت تقارير كشفت أن ريال مدريد الإسباني، بدأ خطواته الأولى من أجل ضم بوغبا.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، فإن إدارة ريال مدريد تنوي تقديم عرض لنادي مانشستر يونايتد من خلال عرض غاريث بيل أو إيسكو بجانب 72 مليون جنيه إسترليني لشراء بوغبا.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن النادي الملكي يسعى لحسم صفقة بوغبا في ظل رغبة المدير الفني للريال زين الدين زيدان في دعم وسط ملعبه بالنجم الفرنسي.

وكان بوغبا أعلن في وقت سابق خلال الصيف الحالي رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد لخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية.

في المقابل، كشف وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا عن رغبته في رحيل موكله عن اليونايتد، حيث ستكون وجهته المقبلة هو الاتجاه لمدريد عن طريق الانتقال لتورينو في إشارة إلى نادي يوفنتوس.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن وجود محاولات من جانب نادي يوفنتوس للحصول على خدمات بوغبا في الصيف الحالي، بعدما سبق وأن لعب في صفوف فريق السيدة العجوز لمدة أربعة أعوام.

يذكر أن بوغبا انتقل إلى صفوف اليونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس، في صفقة وصلت قيمتها المالية إلى 105 ملايين يورو.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على ”تويتر“ أسماء القائمة، وضمت التالي:

حراسة المرمى: دي خيا، غرانت، بيريرا، روميرو.

الدفاع: بايلي، دالوت، جونز، ليندلوف، روخو، شاو، سمولينغ، توانزيبي، وان-بيساكا، يونغ.

الوسط: أندرياس، شونغ، غارنر، غوميز، خاميس، لينغارد، ماتيتش، ماكتموناي، بوغبا، ماتا.

الهجوم: جرينوود، لوكاكو، مارسيال، راشفورد.