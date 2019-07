تقارير: لهذه الأسباب نادي ليفربول يخشى رحيل مدربه الألماني يورغن كلوب

يواجه نادي ليفربول خطر فقدان مدربه الألماني يورغن كلوب في المستقبل القريب بعد نهاية عقده صيف 2022، إذ يفضل دائمًا الاهتمام بصحته على حساب عمله كمدرب، وقد يخرج للحصول على موسم راحة قبل العودة للتدريب مجددًا.

وحسب صحيفة ”ذا صن“ فالمدرب الألماني يتقاضى 7 ملايين جنيه إسترليني، وستصبح 10 ملايين بعد فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا، لكن ملاك الفريق الإنجليزي يرغبون في توقيعه عقدًا جديدًا لمدة 6 مواسم يمنحه راتبًا إجماليًّا يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وعاد المدرب الألماني لليفربول للإعداد للموسم الجديد، لكنه غير متسرع في اتخاذ قرار يهم مستقبله إذ يفضل الاهتمام بصحته والتركيز على احترام عقده الحالي وتحقيق حلم الفريق الغائب منذ 29 عامًا، وهو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

"You want to have that, much more often."

The boss has spoken in-depth on that winning feeling, pre-season preparation and the roles of returning players. ????

— Liverpool FC (@LFC) July 6, 2019