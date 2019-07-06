أليكس مورغان مهاجمة منتخب أمريكا ترد على منتقدي احتفالها بالاستشهاد بكريستيانو رونالدو وسيميوني

ردت أليكس مورغان، مهاجمة الولايات المتحدة، على منتقدي احتفال ”احتساء الشاي“، عقب هدفها في مرمى إنجلترا في الفوز بهدفين مقابل هدف في قبل نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا.

وقالت مهاجمة أورلاندو برايد، إن الرجال يقومون ببعض الاحتفالات المثيرة للجدل، مثل احتفال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، المثير للجدل، ورد كريستيانو رونالدو عليه، ولا يتعرضون للكثير من التدقيق والانتقادات بينما يتعرضن السيدات لمعايير مزدوجة في الرياضة.

وعقب هدفها في مرمى إنجلترا تظاهرت مورغان بأنها أخرجت كوبًا من الشاي لتحتسيه، ما أثار انتقادات الجماهير الإنجليزية وبعض الإعلاميين.

Alex Morgan defends her tea-sipping celebration… ???? pic.twitter.com/Sw7hXOkJ3Y — B/R Football (@brfootball) July 5, 2019

وشنت مهاجمة إنجلترا ويوفنتوس الإيطالي ليان ساندرسون هجومًا حادًا على مورغان، ووصفت الاحتفال بأنه ”غير مألوف“.

وكان الصحافي البريطاني بيرس مورغان، أكثر صراحة في إدانته للاحتفال مورغان، ووصف الاحتفال بأنه ”غرور“ من اللاعبة، وقال إنها ”تقترب من إعلان الحرب“.

لكن صحيفة ”صن“ البريطانية نقلت عن مورغان قولها: ”لا يُسمح للاعبات كرة القدم بالاحتفال بأهدافهن بحرية مثل الرجال.. احتفالي لم يكن موجهًا إلى إنجلترا أو جماهيرها، لكنه مستوحى من صوفي تيرنر الممثلة البريطانية التي أعشقها“.

وأضافت: ”صوفي تيرنر تفعل ذلك في كثير من الأحيان، إنها واحدة من الممثلات المفضلات لدي، لذلك لم يكن الاحتفال موجهًا لإنجلترا بأي شكل من الأشكال.. أشعر أن هناك نوعًا ما من المعايير المزدوجة تجاة السيدات في الرياضة، لنشعر وكأننا يجب أن نكون متواضعين في نجاحاتنا واحتفالاتنا.

”ترى رجالًا يحتفلون في جميع أنحاء العالم في بطولات كبيرة ويفعلون أشياء قد تخرج عن الذوق العام، وعندما أحتفل بشرب كوب من الشاي أتعرض لانتقادات، هذه الانتقادات تجعلني أضحك“.

وأشارت مورغان إلى احتفال سيميوني المثير للجدل عقب فوز فريقه على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن رونالدو سجل ”هاتريك“ في مباراة العودة واحتفل بنفس طريقة سيميوني ولم يتعرض لأي انتقادات بينما تم عقاب سيميوني بالغرامة.

واستغلت شركة ”شاي يوركشياير“ احتفال مورغان في الدعاية لمنتجها، إذ أعلنت الشركة أنها أرسلت علبة شاي إلى مورغان في فندق الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت أيضًا على حسابها في تويتر: ”عزيزي فريق السيدات الأمريكي نأسف لشرب الشاي.. إذا نفد منك عليك فقط أن تطلب المزيد“.

وتلتقي الولايات المتحدة مع هولندا في نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد، في طريقها للاحتفال باللقب الذي توجت به قبل أربع سنوات في كندا.