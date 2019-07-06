مانشستر يونايتد وآرسنال يتنافسان على صامويل أومتيتي

انضم آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، إلى الأندية التي تسعى إلى التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يركز قوته للتعاقد مع أومتيتي، الذي تراجع دوره بشكل كبير تحت قيادة المدرب أرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن آرسنال أيضًا مهتم بالحصول على أومتيتي رغم أن ميزانية للتعاقدات تقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني فقط، وهي قد لا تكفي لضم أومتيتي.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ فإنه من المتوقع أن يحاول آرسنال استعارة أومتيتي، لموسم أو اثنين، مع وضع بند بأحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

ولا تبدو محاولات مانشستر يونايتد ناجحة للتعاقد مع هاري ماغواير مدافع ليستر سيتي، في ظل مغالاة ناديه في طلبياتها المالية، إلى جانب سعي مانشستر سيتي إلى التعاقد معه.

وقد لا يجد أومتيتي، البالغ من العمر 26 عامًا، مكانًا أساسيًا في تشكيلة برشلونة الموسم المقبل، في ظل اعتماد فالفيردي على جيرارد بيكيه،ن وكليمنت لينغليت، في خط الدفاع.

وتعرَّض أومتيتي لإصابة مؤثرة في الركبة، حث شارك في 15 مباراة فقط مع برشلونة، موسم 2018/2019، بواقع 1268 دقيقة، مقابل 40 مباراة بواقع 3539 دقيقة موسم 2017/2018.

يشار إلى أن أومتيتي انضم إلى برشلونة صيف العام 2016، قادمًا من ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع النادي الكتالوني يمتد حتى عام 2023.