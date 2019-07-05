بوكيتينو يحاول إقناع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد بالتوقيع لتوتنهام

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام يحاول إقناع الدولي الإسباني داني سيبايوس متوسط ميدان ريال مدريد، بالمجيء لتوتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “ سبورت ”، فالمدرب الأرجنتيني اتصل بالنجم الإسباني الشاب لإقناعه بمشروعه؛في محاولة للفوز بالصفقة في ظل المنافسة القوية التي تفرضها عدة فرق، وأبرزها آرسنال وميلان.

وكانت عدة تقارير تحدثت عن منح ريال مدريد داني سيبايوس زائد 50 مليون يورو لضم الدنماركي كريستيان إريكسن، لكن الفريق اللندني طلب عقد صفقة تبادلية تضم ماركو أسينسيو.

ويرغب الفائز بأمم أوروبا تحت 21 سنة في اللعب بشكل أكبر في الموسم الجديد، وقال في تصريحات بعد التتويج باللقب القاري، إنه يستهدف المشاركة في 40 لقاء على الأقل، ورفض الرحيل النهائي عن ريال مدريد.

ويفضل الفريق الملكي إعارة اللاعب دون بند يتيح شراء عقده النهائي، وهو ما يسعى ميلان وآرسنال خلفه أيضًا، لكن توتنهام يأمل في شراء عقد اللاعب الإسباني.