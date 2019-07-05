آرسنال يحسم صفقة مهاجم ريال مدريد.. تعرف إلى موعد الإعلان الرسمي

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي آرسنال الإنجليزي توصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد، لضم المهاجم لوكاس فاسكيز إلى صفوف الغانرز بداية من الموسم المقبل.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن إدارة آرسنال عرضت شراء فاسكيز مقابل 35 مليون يورو، بحيث تدفع 32 مليون يورو إضافة إلى 3 ملايين أخرى في صورة متغيرات، وهو ما وافقت عليه إدارة ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن آرسنال نجح في حسم الصفقة متفوقًا على ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، اللذين كانا يرغبان في ضم اللاعب.

ومضت تقول: ”من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن انتقال فاسكيز إلى آرسنال يوم الاثنين المقبل، قبل 24 ساعة على سفر ريال مدريد إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد“.

وأشارت ”أس“ المقربة من إدارة ريال مدريد إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، التقى فاسكيز منذ أيام، وأكد له أن وصول الصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي روردريغو إلى ريال مدريد، إضافة إلى وجود كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، يعني أن فرصه في المشاركة ستكون صعبة للغاية، وهو ما تفهمه اللاعب، الذي يريد العودة إلى منتخب إسبانيا، وسيكون ذلك مستحيلًا عبر ريال مدريد، في ظل الصفقات الجديدة.

وشارك فاسكيز الموسم الماضي في 47 مباراة، وأحرز 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.