أليكس مورغان لاعبة منتخب أمريكا للسيدات تثير الجدل بسبب ”احتساء الشاي“ بعد هدفها في إنجلترا (فيديو)

سجلت أليكس مورغان هدفًا من ضربة رأس في شباك إنجلترا لتقود الولايات المتحدة للتأهل للمباراة النهائية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات، أمس الثلاثاء، لكن طريقة احتفال ”احتساء الشاي“ أثارت الجدل.

وبعد أن هزت الشباك خلال فوز الفريق الأمريكي 2-1 في الدقيقة الـ 31 ركضت مورغان إلى جانب الملعب ثم توقفت لتقلد طريقة احتساء الشاي في لقطة انتشرت بشكل ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وجاء الاحتفال قبل يومين من عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، والذي يخلد ذكرى الاستقلال عن بريطانيا عام 1776.

وتعرضت مورغان لانتقادات بسبب الاحتفال، ووصفته لاعبة إنجلترا ليان ساندرسون بأنه ”مثير للاشمئزاز“.

Alex Morgan trolling England by sipping tea is LEGENDARY ????????pic.twitter.com/BzIBNx0xzu — Complex Sports (@ComplexSports) July 2, 2019

وقالت لاعبة يوفنتوس لشبكة بي.إن سبورتس: ”توقعت أن تسجل مورغان هدفًا لكنني لست سعيدة بطريقة احتفالها“.

وأضافت: ”قد أكون مخطئة لكن الاحتفال ضد إنجلترا ونحن نحب تناول الشاي في إنجلترا، لست من هواة احتساء الشاي لكن هذا تقليد مرتبط بنا لذا أعتقد أن طريقة الاحتفال كريهة“.

What is Alex Morgan doing here? Like for drinking tea Retweet for smoking a joint pic.twitter.com/kqGlWVEcQm — Alastair McKenzie???????????????????????????? (@Mckenzieas93) July 3, 2019

وقالت مورغان، إنها احتفلت بهذه الطريقة ردًّا على الانتقادات الموجهة للفريق الأمريكي بعد اتهام حامل اللقب بالغطرسة.

وأوضحت: ”أردت احتفالًا مثيرًا للانتباه. أعرف أن ميغان رابينو تحظى بأفضل طريقة احتفال وكان يجب أن أحاول التوصل لطريقة جذابة.

”أعتقد أن مسارنا في البطولة لم يكن سهلًا لذا حان وقت احتساء الشاي“.