أليكس مورغان لاعبة منتخب أمريكا للسيدات تثير الجدل بسبب ”احتساء الشاي“ بعد هدفها في إنجلترا (فيديو)

سجلت أليكس مورغان هدفًا من ضربة رأس في شباك إنجلترا لتقود الولايات المتحدة للتأهل للمباراة النهائية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات، أمس الثلاثاء، لكن طريقة احتفال ”احتساء الشاي“ أثارت الجدل.

وبعد أن هزت الشباك خلال فوز الفريق الأمريكي 2-1 في الدقيقة الـ 31 ركضت مورغان إلى جانب الملعب ثم توقفت لتقلد طريقة احتساء الشاي في لقطة انتشرت بشكل ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وجاء الاحتفال قبل يومين من عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، والذي يخلد ذكرى الاستقلال عن بريطانيا عام 1776.

وتعرضت مورغان لانتقادات بسبب الاحتفال، ووصفته لاعبة إنجلترا ليان ساندرسون بأنه ”مثير للاشمئزاز“.

Alex Morgan trolling England by sipping tea is LEGENDARY ???????? pic.twitter.com/BzIBNx0xzu

وقالت لاعبة يوفنتوس لشبكة بي.إن سبورتس: ”توقعت أن تسجل مورغان هدفًا لكنني لست سعيدة بطريقة احتفالها“.

وأضافت: ”قد أكون مخطئة لكن الاحتفال ضد إنجلترا ونحن نحب تناول الشاي في إنجلترا، لست من هواة احتساء الشاي لكن هذا تقليد مرتبط بنا لذا أعتقد أن طريقة الاحتفال كريهة“.

What is Alex Morgan doing here?

Like for drinking tea

Retweet for smoking a joint pic.twitter.com/kqGlWVEcQm

— Alastair McKenzie???????????????????????????? (@Mckenzieas93) July 3, 2019