آرسنال يضم المهاجم البرازيلي مارتينيلي بعقد طويل المدى

آرسنال يضم المهاجم البرازيلي مارتينيلي بعقد طويل المدى

المصدر: رويترز

أعلن آرسنال، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي بعقد طويل المدى، اليوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير بريطانية، أن آرسنال ضم اللاعب البالغ عمره 18 عامًا، ويستطيع اللعب كمهاجم متأخر أو كجناح، مقابل حوالي ستة ملايين جنيه إسترليني (7.58 مليون دولار).

وقال آرسنال في بيان بموقعه على الإنترنت: ”سينضم لنا المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي من فريق إيتوانو بعقد طويل المدى“.

وأضاف: ”سيتم استكمال الصفقة بعد إجراءات التعاقد التقليدية“.

وكان المهاجم الشاب انضم لتشكيلة تيتي مدرب البرازيل في معسكر تدريبي قبل كأس كوبا أمريكا، لكنه لم ينضم للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبًا.

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