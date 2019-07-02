آرسنال يضم المهاجم البرازيلي مارتينيلي بعقد طويل المدى

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وكان المهاجم الشاب انضم لتشكيلة تيتي مدرب البرازيل في معسكر تدريبي قبل كأس كوبا أمريكا، لكنه لم ينضم للتشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبًا.