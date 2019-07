ساوثهامبتون يضم داني إينجز نهائيًا من نادي ليفربول (صور)

قال ساوثهامبتون، اليوم الإثنين، إنه ضم المهاجم داني إينجز نهائيًا من ليفربول، بعد فترة إعارة ناجحة في النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعار ليفربول لاعبه إينجز إلى ساوثهامبتون لمدة موسم واحد في أغسطس 2018، وأعلن النادي الواقع على الساحل الجنوبي اليوم الإثنين أنه ضم اللاعب لمدة 3 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ساوثهامبتون دفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.3 مليون دولار) إلى ليفربول لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وسجل إينجز 7 أهداف مع ساوثهامبتون في 24 مباراة في الدوري الموسم الماضي. وعاد اليوم الإثنين ليخوض مع زملائه أول تدريب استعدادًا للموسم الجديد وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.

وقال إينجز الذي خاض مباراة دولية واحدة مع منتخب إنجلترا لموقع ساوثهامبتون على الإنترنت: ”ينتابني شعور جيد. ”قضيت موسمًا هنا شعرت أن مستواي تأرجح بين صعود وهبوط بسبب بعض الإصابات الصغيرة. لكنني تجاوزت كل هذه الأمور لأستعد جيدًا للموسم الجديد“.

وأضاف: ”انتقلت الآن نهائيًا وأشعر أنني في حالة جيدة. خلال فترة الصيف ركزت على نفسي وأهتم الآن فقط بخوض الموسم الجديد“.

Officially one of our own! ???? #SaintsFC is delighted to confirm that @IngsDanny has formally completed a permanent move from #LFC ! ???? pic.twitter.com/yTtdeD4hz6

???? ”I’m raring to go for the new season.“

Hear from @IngsDanny after he signed his three-year deal with #SaintsFC:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 1, 2019