رسميًا.. تشيلسي يضم ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد ويعلن رحيل غاري كاهيل (فيديو)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الإثنين، رسميًا، تعاقده مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعقد دائم، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وكان كوفاسيتش قد انضم إلى تشيلسي صيف العام الماضي، بنظام الإعارة لموسم واحد، لكن البلوز أعلن اليوم أن التعاقد تحول إلى عقد دائم.

وقال تشيلسي في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”يسر نادي تشيلسي أن يعلن أنه أكمل التوقيع بشكل دائم مع ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد، بعقد مدته 5 سنوات“.

من جهته، قال كوفاسيتش: ”لقد استمتعت حقًا بموسمي على سبيل الإعارة مع تشيلسي، وأشعر بالراحة في النادي ولندن والدوري الإنجليزي الممتاز. أنا سعيد جدًا لأنني سأصبح هنا بشكل دائم“.

وواصل اللاعب الكرواتي: ”حققنا عامًا ناجحًا وفزنا بلقب الدوري الأوروبي، وآمل أن أتمكن من تقديم مساهمة كبيرة في المواسم القادمة“.

في حين قالت مديرة نادي تشيلسي، مارينا جرانوفسكايا: ”أثبت ماتيو كوفاسيتش أنه لاعب رائع في موسمه على سبيل الإعارة معنا، ويسعدنا أن نرحب به في النادي بشكل دائم“.

وأضافت: ”لديه بالفعل خبرة واسعة في النادي وعلى المستوى الدولي، ونحن واثقون من أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا مع تشيلسي خلال السنوات الخمس المقبلة“.

وأوضح موقع تشيلسي أن كوفاسيتش شارك في 51 مباراة مع تشيلسي، تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الذي انتقل إلى يوفنتوس.

وفي 51 مباراة مع تشيلسي، لم يسجل كوفاسيتش أي هدف، وصنع هدفين في 3087.

يشار إلى أن تشيلسي بلا مدرب حاليًا، لكن من المرجح أن يعلن تعاقده مع لاعبه السابق، فرانك لامبارد، المدير الحالي لديربي كاونتي.

كما أعلن تشيلسي نهاية مسيرة مدافعه المخضرم غاري كاهيل، وقال النادي الإنجليزي على حسابه على موقع ”تويتر“: ”اليوم نقول وداعًا لأسطورة تشيلسي الحقيقية. شكرًا لك غاري كاهيل، نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل“.

وعلى مدار 7 سنوات ونصف السنة، سجل كاهيل 25 هدفًا، وصنع 7 أهداف في 290 مباراة مع البلوز، واقتصرت مشاركاته الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري على 8 مباريات فقط، بواقع 562 دقيقة.

