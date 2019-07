رسميًا.. أستون فيلا يضم الظهير تارجت من ساوثهامبتون (فيديو وصور)

قال أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه ضم مات تارجت اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا قادمًا من ساوثهامبتون.

ولم يكشف أستون فيلا عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الفريق دفع مبدئيًا لساوثهامبتون مبلغ 11 مليون إسترليني (13.91 مليون دولار) لضم تارجت، الذي عانى لشق طريقه ضمن تشكيلة ساوثهامبتون مع احتفاظ رايان برتراند بمركز الظهير الأيسر.

وخاض تارجت خريج أكاديمية الناشئين 21 مباراة مع ساوثهامبتون الموسم الماضي، وخاض 63 مباراة إجمالًا مع النادي منذ ظهوره لأول مرة ضمن الفريق الأول قبل 5 سنوات.

وقال دين سميث مدرب أستون فيلا لموقع النادي على الإنترنت: ”نحن في غاية السعادة لانضمام مات إلينا. إنه لاعب نتابعه منذ فترة زمنية طويلة“.

وأضاف: ”إنه يناسب معيارنا؛ نظرًا لأنه لاعب شاب ويملك خبرة اللعب في الدوري الممتاز، كما يملك الإمكانات للتطور بشكل أكبر“.

”وواصل ”سيساعدنا على أن نكون أقوى على الصعيد الدفاعي ونتطلع قدمًا للعمل معه“.

