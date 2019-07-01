أبرزهم غونزالو هيغواين وغاري كاهيل.. تشيلسي يعلن رسميًّا رحيل 5 لاعبين

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن رحيل 5 لاعبين عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عقب انتهاء عقودهم بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأشار تشيلسي، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إلى أن غاري كاهيل وغونزالو هيغواين وروبيرت غرين وإدواردو وكيلي سكوت، سيرحلون عن صفوف الفريق، بعد نهاية عقودهم.

وعبر ”البلوز“ عن امتنانه للخماسي، كما تمنى التوفيق للاعبين في مسيرتهم الكروية.

ومن المقرر أن يعود هيغواين إلى صفوف يوفنتوس، عقب نهاية فترة إعارته لتشيلسي، خاصة بعدما صرح نيكولا، شقيق ووكيل أعمال غونزالو، بأن يوفنتوس هو النادي الإيطالي الذي سيلعب له هيغواين، في أعقاب إشاعات انضمامه لروما.

وتشير التقارير إلى أن غاري كاهيل، حريص على الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم الانتقال إلى أي دوري آخر، رغم وجود أنباء عن حدوث مفاوضات من جانب إنتر ميلان.