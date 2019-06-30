تقرير: توتنهام على أعتاب التعاقد مع تانغي ندومبيلي

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من التعاقد مع لاعب الوسط تانغي ندومبيلي، من ليون الفرنسي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب برنامج ”تيليفون“ الفرنسي، فإن توتنهام قريب جدًا من التوصل لاتفاق مع ليون، لضم ندومبيلي، مقابل 63 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

ونقل ”تيليفوت“ قبل أيام عن ندومبيلي قوله: ”توتنهام فريق رائع ونادٍ كبير، احتلوا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، وبلغوا نهائي دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف اللاعب الفرنسي: “توتنهام نادٍ كبير مثل العديد من الأندية الأخرى، من اللاعب الذي لا يكون مهتمًا باللعب لنادٍ كبير؟“.

وشارك ندومبيلي، البالغ من العمر 22 عامًا، في 49 مباراة مع ليون موسم 2018/2019، سجل فيها 3 أهداف وصنع 8.

وتردد أن ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يرغبان في التعاقد مع اللاعب قبل أشهر، لكن الصفقة لم تتم.