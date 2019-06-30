تشيلسي يعلن بالخطأ عن تعاقده مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادمًا من ريال مدريد

أعلن فريق تشيلسي عبر تطبيقه الرسمي، عن تعاقده مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادمًا من ريال مدريد قبل أن يصبح التعاقد رسميًّا بين الفريقين.

وأنهى ريال مدريد وتشيلسي كل الإجراءات الخاصة بانتقال لاعب الوسط الكرواتي، الذي قضى الموسم معارًا للفريق اللندني ويبقى الإعلان الرسمي في غضون الساعات المقبلة حيث يفترض أن يعلن رسميًّا، اليوم الأحد.

وجاء في الإعلان: ”بعد التوقيع النهائي على انتقاله لستامفورد بريدج وبعد موسم إعارة من ريال مدريد، اتصلنا مع ماتيو كوفاسيتش لمعرفة ذكرياته الأولى“.

وجاءت كلمات اللاعب الدولي الكرواتي على الشكل الآتي: ”إنه إحساس لا يصدق بالتوقيع لتشيلسي، في البداية لعبت كمعار وحاليًّا بشكل نهائي، الفريق رائع وزملاء رائعون، لقد لعبنا كرة قدم جيدة، أنا سعيد بالبقاء هنا وفخور باللعب لتشيلسي“.

ويبدو أن الإعلان كان مقررًا نشره، يوم الأحد، بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة لكن تطبيق تشيلسي نشره قبل الموعد بيوم.