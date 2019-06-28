بوغبا يثير الشكوك بشأن رحيله عن مانشستر يونايتد (صورة)

ظهر الفرنسي بول بوغبا مرتديًا القميص الجديد لفريقه مانشستر يونايتد الذي سيرتديه الفريق الإنجليزي في مبارياته بعيدًا عن ”أولد ترافورد“ الموسم المقبل، ما يعني أنه قد لا يرحل عن النادي العريق.

وغالبًا ما تحرص الأندية على عدم التقاط صور القمصان الجديدة للاعبين المرجح رحيلهم عن الفريق، ما يعني أن بوغبا، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، لن يرحل عن ”أولد ترافورد“.

وارتدى الدولي الفرنسي قميص يونايتد الجديد ذا اللون الذهبي والذي ترعاه شركة ”شيفروليه“، في صور تم تسريبها عبر موقع FootyHeadlines الذي عادة ما يكشف عن القمصان الجديدة قبل الإعلان عنها رسميًا.

ويسعى ريال مدريد ويوفنتوس للتعاقد مع الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، حيث كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية أن يونايتد يريد 150 مليون إسترليني للاستغناء عن اللاعب العائد لصفوف الفريق منذ ثلاث سنوات بعد فترة تألق في يوفنتوس.

ويرغب إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد الإبقاء على بوغبا، لكن اللاعب نفسه شكك في مستقبله مع النادي واعترف برغبته في خوض تحدٍ جديد.

وقال بوغبا: ”بعد كل ما حدث هذا الموسم ، مع أن موسمي هو أفضل موسم لدي … أعتقد بالنسبة لي أنه قد يكون وقتًا جيدًا لتحدٍ جديد في مكان آخر. أفكر في هذا – أن يكون هناك تحدٍ جديد في مكان آخر“.

ويراقب فريقه السابق يوفنتوس الوضع عن كثب لكن ليس لديه بعد الأموال اللازمة لإعادة لاعب خط الوسط إلى تورينو، بينما أنفق ريال مدريد الكثير من الأموال على صفقات جديدة على رأسها إيدن هازارد ولوكا يوفيتش.