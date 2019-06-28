15 مليون يورو تعرقل انتقال راكيتيتش إلى مانشستر يونايتد

قالت تقارير صحفية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرفض الاستسلام في صفقة الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد ”طرق باب“ برشلونة مجددًا؛ للحصول على راكيتيتش في الموسم المقبل.

وأكدت أن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا اتصالات مع إدارة برشلونة، وقدّموا عرضًا لشراء راكيتيتش مقابل 35 مليون يورو، إلا أن إدارة البارسا رفضت العرض.

وتابعت بقولها: ”لا تمانع إدارة برشلونة في بيع راكيتيتش، ولكن المقابل الذي عرضه مانشستر يونايتد لم يلقَ قبولًا من إدارة البلوغرانا، التي أكدت أنها لن تبيع راكيتيتش بأقل من 50 مليون يورو“.

ويرغب النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، في التعاقد مع راكيتيتش، في ظل غموض موقف النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي يرغب ناديا يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني في ضمه، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب أنه يريد خوض تحدٍ جديد، ويرغب في الرحيل عن أولد ترافورد بعد 3 مواسم.

وساهم انضمام الهولندي فرانكي دي يونغ إلى برشلونة من أياكس أمستردام الهولندي، في تعزيز فرص رحيل راكيتيتش عن ”كامب نو“، خاصة أن اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا، وسوف يكون الميركاتو الصيفي الحالي الفرصة المثالية لبيع الكرواتي الدولي.