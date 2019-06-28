تقرير: بيير إيميريك أوباميانغ يوافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، نجم نادي آرسنال، وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن أوباميانغ منفتح على فكرة مغادرة آرسنال والانضمام إلى منافسه مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن مهاجم قوي لتعزيز خط هجومه الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يريد الاعتماد على مهاجم قوي، مع الرحيل المتوقع للبلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت ”صن“ إلى أن سولشاير يتوقع أن يظهر أوباميانغ بشكل مميز مع مانشستر يونايتد كما حدث عندما انتقل المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي، عندما انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من آرسنال صيف العام 2012.

وانضم أوباميانغ، البالع من العمر 30 عامًا، إلى آرسنال في يناير 2018، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 63 مليون يورو.

وسجل أوباميانغ موسم 2018/2019 مع الغانرز 31 هدفًا وصنع 8 في 51 مباراة.

وحصد أوباميانغ جائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018/2019، إلى جانب لاعبي ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغال ساديو ماني، بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا، علمًا أن عقد أوباميانغ مع آرسنال يمتد حتى العام 2021.

وكان آخر لقب حققه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي موسم 2012/2013، حيث حصد حينها روبين فان بيرسي لقب هداف المسابقة برصيد 27 هدفًا.