نادي ليفربول يعلن أولى صفقاته الصيفية (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، رسميًا، أولى صفقاته الصيفية، بعد توصله لاتفاق مع زفولة الهولندي لضم لاعبه فان دن بيرغ.

وأوضح الموقع الرسمي لليفربول أن إدارة الريدز اتفقت على ضم دن بيرغ بعقد طويل الأمد مدته 6 مواسم.

وأصبح فان دن بيرغ، البالغ من العمر 17 عامًا، ثالث لاعب هولندي في ليفربول، بعد الثنائي فيرجيل فان ديك، وجورجينو فينالدوم.

وقال فان دن بيرغ: ”إنه شعور رائع، بالنسبة لي، فهو أكبر نادٍ في العالم.. حلمي أصبح حقيقة.. أنا متحمس جدًا“.

وأضاف ”لقد انضم أكثر من لاعب تابع لأكاديمية النادي للفريق الأول.. إنه أمر لا يصدق، خاصة عندما يحدث في الأندية الكبرى“.

وعن مدربه الجديد، الألماني يورغن كلوب، قال اللاعب الهولندي ”بالطبع كلوب شخص رائع، وواحد من أسباب نجاح النادي مؤخرًا، وأيضًا أحد الأسباب التي دفعتني للتواجد هنا“.

وواصل ”أعتقد أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي للتطور، وأتمنى أن ألعب الكثير من المباريات هنا“.

وشارك فان دن بيرغ في 15 مباراة في الدوري الهولندي موسم 2018/2019، علمًا أنه يلعب لمنتخب هولندا تحت 19 عامًا.

Welcome to Liverpool FC, Sepp ???? #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg ???? https://t.co/Mf8uphGrAY — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019

”It’s just amazing. It is, for me, the biggest club in the world and it’s a dream come true. I am really excited.“ ???? — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019