ديفيد سيلفا يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل

قال ديفيد سيلفا إنه سيرحل عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية موسم 2019-2020.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، إجابة اللاعب الإسباني البالغ عمره 33 عامًا عند سؤاله هل سيستمر فيما بعد الموسم المقبل ”لا، هو آخر موسم لي.

”عشرة أعوام كافية (…) إنه الوقت المثالي لي.

وتابع: ”سيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين، لكني قررت التوقيع لموسم واحد لذا سأنتهي عند عشر سنوات“.

David Silva for Man City in the Premier League era:

• Most games

• Most wins

• Most assists

And four Premier League titles to show for it. ????‍♂️ pic.twitter.com/XrtUWpPEAi

— Squawka Football (@Squawka) June 25, 2019