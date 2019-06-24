تقرير: مانشستر سيتي سيضم هاري ماغواير بصفقة قياسية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الإثنين، أن نادي مانشستر سيتي سيتعاقد مع المدافع هاري ماغواير من ليستر سيتي بصفقة ستبلغ قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت صحيفة ”ديلي ميل“ أن مانشستر سيتي اقترب من الحصول على خدمات هاري ماغواير، في صفقة قياسية تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا، رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وسيحصل على 280 ألف جنيه إسترليني، كراتب أسبوعي، في انتقاله لمانشستر سيتي.

وحال انضمام هاري ماغواير، لاعب المنتخب الإنجليزي إلى مانشستر سيتي بـ80 مليون جنيه إسترليني؛ فإنه سيصبح أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي انضم من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 84 مليون يورو.

وهاري ماغواير، الذي جدد عقده مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي حتى العام 2023، شارك في 32 مباراة مع ليستر سيتي موسم 2018/2019، بواقع 2689 دقيقة، سجل فيها هدفين.