نادي ليفربول يواجه خيارًا صعبًا في سوق الانتقالات

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي خيارًا صعبًا فيما يتعلق بمستقبل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي.

وقالت تقارير صحية بريطانية، إن أوريغي يدرس الرحيل عن نادي ليفربول، بحثًا عن وجهة جديدة في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ إلى أن مدير أعمال أوريغي يبحث عن وجهة مناسبة للاعب البلجيكي الدولي، البالغ من العمر 24 عامًا، ومن المحتمل أن تكون في الدوري الإسباني، الليغا، وبالتحديد في نادي ريال بيتيس.

وينتهي عقد أوريغي مع ليفربول في منتصف العام المقبل 2020، وبالتالي فإن إدارة الريدز تواجه أزمة حقيقية مع اللاعب، لأنه لم يجدد عقده في أنفيلد، وسيكون لاعبًا حرًّا بنهاية الموسم المقبل، وسيرحل عن ليفربول مجانًا.

ويعاني ليفربول نقصًا شديدًا في الخيارات الهجومية، وبشكل خاص بعد رحيل دانييل ستوريدج بنهاية الموسم المنقضي، ولم يعد الألماني يورغن كلوب، مدرب الفريق، يملك بدلاء للبرازيلي روبرتو فرمينو سوى أوريغي.

وشهدت نهاية الموسم الماضي تألقًا كبيرًا للبلجيكي أوريغي، الذي كان أحد الأسباب الرئيسة في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وساهم أوريغي في ”الريمونتادا“ التاريخية التي حققها ليفربول في ملعب أنفيلد، بالفوز على برشلونة برباعية نظيفة في إياب الدور قبل النهائي، بعد أن أحرز هدفين في مرمى الألماني تيرشتيغن.

وأحرز أوريغي الهدف الثاني لليفربول في المباراة النهائية أمام توتنهام، والتي انتهت بفوز الريدز 2- صفر، والتتويج باللقب.

ويتعين على نادي ليفربول الآن تجديد عقد أوريغي، أو السماح له بالرحيل، مع ضرورة التعاقد مع مهاجم بديل.