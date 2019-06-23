معدل رواتب اللاعبين في البطولات المحلية: الدوري الإنجليزي يتصدر والسعودي في المركز العاشر

نشرت صحيفة ”آس“ الإسبانية دراسة تلقي الضوء على معدل رواتب اللاعبين في العالم في كل الرياضات وأكبر الدوريات التي تمنح رواتب عالية وركزت بشكل كبير على كرة القدم.

وحسب الدراسة التي أعدتها ”Sporting Intelligence“ فإن ناديي برشلونة وريال مدريد في صدارة الفرق الرياضية، التي تقدم معدل أجور مرتفعًا، إذ يبلغ معدل الرواتب في برشلونة 11689492 يورو، مقابل 9045414 يورو لغريمه الملكي.

وعلى صعيد الدوريات المحلية، يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز الدوريات المحلية بمعدل رواتب يصل إلى 3379520 يورو، مقابل 2487194 يورو لليغا و1717470 يورو للدوري الإيطالي.

واحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز العاشر بمعدل رواتب وصل إلى 446472 يورو، متفوقا على دوريات عريقة كالمكسيك والأرجنتين وبلجيكا والبرتغال.

وفي الدوري الإسباني تظهر فوارق كبيرة بين الثنائي برشلونة وريال مدريد، إذ يتجاوز معدل الرواتب في البلوغرانا 11 مليون يورو، وفي الميرنغي حوالي 10 ملايين يورو، بينما لا يبلغ لدى بلد الوليد الأخير سوى حوالي 613 ألف يورو.