تقارير: غوارديولا يضغط على مانشستر سيتي لضم كاليدو كوليبالي مدافع نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي مستعد للسماح لكاليدو كوليبالي بالرحيل إلى مانشستر سيتي، بشرط الحصول على الشرط الجزائي.

كوليبالي يعد هدفًا لمانشستر سيتي الإنجليزي بعد المستويات الرائعة التي قدمها الموسم الماضي، بالإضافة لرحيل مدافع السيتيزنز فينسنت كومباني، وبحث بيب جوارديولا عن بديله.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، فإن بيب غوارديولا استقر على ضم كوليبالي وأعرب عن إعجابه باللاعب وأخبر إدارة النادي الإنجليزي برغبته في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيب لا يمانع من دفع 120 مليون يورو، ويضغط على إدارة مانشستر سيتي لدفع هذا المبلغ، من أجل كسر الشرط الجزائي في عقد المدافع السنغالي.