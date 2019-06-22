صحيفة: توتنهام يطلب ماركو أسينسيو من ريال مدريد مقابل كريستيان إريكسن

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية أن توتنهام الإنجليزي يرفض اقتراح ريال مدريد الإسباني للتخلي عن نجم وسطه الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن بدفع 45 مليون جنيه إسترليني ولاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس.

وبحسب الصحيفة فإن الفريق اللندني يرغب في لاعب أكثر نجومية في ريال مدريد ويستهدف النجم الشاب ماركو أسينسيو ويقبل مبادلته بلاعب وسطه الدنماركي.

وسبق لصحيفة ”صن“ أن تحدثت سابقًا عن عودة ريال مدريد للاهتمام بالدولي الدنماركي في ظل الصعوبات التي يجدها في صفقة الفرنسي بول بوغبا الذي يعتبر أولوية بالنسبة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن زيدان يرفض رحيل نجمه الشاب أسينسيو الذي رفض المشاركة في أمم أوروبا تحت 21 سنة رفقة المنتخب الإسباني ليعود مبكرًا للتدريبات تحث قيادة زيدان ويكون جاهزًا للموسم المقبل.

ويرفض ريال مدريد دفع المبلغ المطلوب من توتنهام للتخلي عن الدنماركي إريكسن والبالغ 100 مليون جنيه إسترليني، لأن عقد اللاعب ينتهي صيف 2020 وبإمكانه الرحيل مجانًا.