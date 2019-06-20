تقرير: مانشستر سيتي يقترب من خطف هاري ماغواير من مانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي مانشستر سيتي يقترب بشدة من توجيه ضربة للخصم اللدود مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مانشستر سيتي أصبح قريبًا للغاية من ضم هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي.

ويطارد عملاقا مانشستر المدافع الدولي الإنجليزي، لكن اللاعب يبدو أنه يرغب في الانضمام إلى مانشستر سيتي، ليكون تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، خاصة أن السيتي بطل الدوري الإنجليزي في النسختين الأخيرتين، كما أنه يشارك في دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وأضافت ”ميرور“: ”رغم أن إدارة ليستر سيتي ترغب في بيع ماغواير، 26 عامًا، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مانشستر سيتي يمكن أن يحسم الصفقة مقابل 65 مليون جنيه إسترليني“.

وفي حالة نجاح الصفقة فإن ماغواير سيكون أغلى لاعب في تاريخ مانشستر سيتي، الذي ضم رياض محرز من ”الثعالب“ في صيف 2018، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويقترب مانشستر سيتي أيضًا من ضم لاعب الوسط الإسباني رودري، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مقابل 62.5 مليون إسترليني.

ويرغب غوارديولا في ضم ماغواير ليكون بديلًا للمدافع البلجيكي فنسنت كومباني، الذي رحل عن قلعة الاتحاد في نهاية الموسم المنقضي.